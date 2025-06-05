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События

Заключенные организовали крупнейший наркобизнес из США в Казахстан по почте

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 18:01 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Алматы расследует дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Известно, что более 43 кг изъятой марихуаны были ввезены в Казахстана из Америки десятками почтовых посылок, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным специалистов, посылки предназначались для жителей ряда крупных городов страны, где проведены обыски и задержаны 10 лиц.

По их показаниям стало ясно, что действует организованная кибергруппа, наладившая схему контрабанды наркотиков.

"Она состояла из "кураторов", "расфасовщиков" и "дропперов". Их координация осуществлялась в телеграмме через ложный аккаунт "Феликс Гальярдо" и "Джордан Белфорт".Пресс-служба прокуратура Алматы

Примечательно, что владельцем аккаунта и организатором наркомагазина оказалось лицо, отбывающее наказание в учреждении Павлодарской области.

Злоумышленник дал признательные показания и раскрыл схему ввоза наркотиков и механизм оплаты в криптовалюте.

Следствием также установлены лица, финансировавшие покупку наркотических средств в США.

"Ими оказались преступные авторитеты, также отбывающие наказание в учреждении. Получаемые доходы легализовывались путем приобретения и регистрации на родственников имущества. Судом наложен арест на 5 квартир и 3 здания, 10 участков и 44 автомашины. Их стоимость превысила один млрд тенге".Пресс-служба прокуратура Алматы

На сегодня в орбите уголовного преследования 20 граждан, в том числе должностные лица, покровительствовавшие преступной группе.

Ранее сообщалось, что сотрудники криминальной полиции Министерства внутренних дел (МВД) задержали ряд бывших должностных лиц компании Qarmet и других подрядных организаций, которые мошенническими действиями совершили хищение денежных средств на сумму около одного млрд тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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