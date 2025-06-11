#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
507.8
580.82
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
507.8
580.82
6.44
Происшествия

В Астане подростки повредили автомобили на стройплощадке

подростки повредили несколько автомобилей в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 23:04 Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Несовершеннолетние повредили нескольких автомобилей, припаркованных на огороженной строительной площадке в Астане. Полицейские установили их личности, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-служба акимата города, транспортные средства принадлежали жителям близлежащих домов и находились на месте длительное время.

По факту повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается материальный ущерб, причиненный владельцам транспортных средств.

"По результатам расследования законные представители несовершеннолетних будут привлечены к ответственности. Также поведение детей будет рассмотрено на комиссии по защите прав детей при акимате Астаны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках реализации программы "Закон и порядок" столичные полицейские совместно с прокуратурой города активно борются с проявлениями вандализма. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества влечет штраф до 60 МРП либо арест на срок до 30 суток. С начала 2025 года к административной ответственности уже привлечено более 80 человек: 57 арестованы, 28 оштрафованы на сумму более 4 млн тенге.

Ранее начальник управления Комитета административной полиции МВД Асет Оспанов рассказал, сколько в Казахстане родителей, которые не занимаются воспитанием своих детей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Алматы вынесли приговор грабителю, стрелявшему в супружескую пару
Происшествия
22:26, Сегодня
В Алматы вынесли приговор грабителю, стрелявшему в супружескую пару
Двух детей спасли от пожара огнеборцы в Костанае
Происшествия
20:37, Сегодня
Двух детей спасли от пожара огнеборцы в Костанае
Поход в магазин для 89-летней бабушки в центре Алматы закончился трагедией
Происшествия
20:34, Сегодня
Поход в магазин для 89-летней бабушки в центре Алматы закончился трагедией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: