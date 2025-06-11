В Астане подростки повредили автомобили на стройплощадке

Несовершеннолетние повредили нескольких автомобилей, припаркованных на огороженной строительной площадке в Астане. Полицейские установили их личности, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-служба акимата города, транспортные средства принадлежали жителям близлежащих домов и находились на месте длительное время.

По факту повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается материальный ущерб, причиненный владельцам транспортных средств.

"По результатам расследования законные представители несовершеннолетних будут привлечены к ответственности. Также поведение детей будет рассмотрено на комиссии по защите прав детей при акимате Астаны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках реализации программы "Закон и порядок" столичные полицейские совместно с прокуратурой города активно борются с проявлениями вандализма. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества влечет штраф до 60 МРП либо арест на срок до 30 суток. С начала 2025 года к административной ответственности уже привлечено более 80 человек: 57 арестованы, 28 оштрафованы на сумму более 4 млн тенге.

Ранее начальник управления Комитета административной полиции МВД Асет Оспанов рассказал, сколько в Казахстане родителей, которые не занимаются воспитанием своих детей.