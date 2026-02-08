Бытовка вспыхнула на стройплощадке в Астане
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане, в районе Нура, на проспекте Туран, на территории строительной площадки загорелся отдельно стоящий контейнер, который был переоборудован под бытовое помещение, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, пожарным удалось потушить огонь, охвативший площадь в 80 кв. м.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пожарные призывают казахстанцев строго соблюдать правила пожарной безопасности!
Ранее сообщалось, что возгорание в кафе тушили пожарные Астаны.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript