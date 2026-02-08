#Казахстан в сравнении
Происшествия

Бытовка вспыхнула на стройплощадке в Астане

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 18:43 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане, в районе Нура, на проспекте Туран, на территории строительной площадки загорелся отдельно стоящий контейнер, который был переоборудован под бытовое помещение, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пожарным удалось потушить огонь, охвативший площадь в 80 кв. м.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожарные призывают казахстанцев строго соблюдать правила пожарной безопасности!

Ранее сообщалось, что возгорание в кафе тушили пожарные Астаны.

Елена Беляева
