Бытовка вспыхнула на стройплощадке в Астане

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Астане, в районе Нура, на проспекте Туран, на территории строительной площадки загорелся отдельно стоящий контейнер, который был переоборудован под бытовое помещение, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пожарным удалось потушить огонь, охвативший площадь в 80 кв. м. Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Пожарные призывают казахстанцев строго соблюдать правила пожарной безопасности! Ранее сообщалось, что возгорание в кафе тушили пожарные Астаны.

