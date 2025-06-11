Пожарная автоцистерна попала в серьезную аварию в Алматы

12 июня около полуночи по пути на пожар по повышенному рангу в Турксибском районе Алматы, где загорелись сразу два дома, одна из пожарных автоцистерн упала на бок, сообщает Zakon.kz.

Автоцистерна двигалась по улице Сейфуллина в северном направлении.

Фото: Zakon.kz

Водитель торопился, чтобы помочь потушить крупный пожар – полыхали два дома, баня и хозяйственная постройка. Огонь охватил 500 кв. м.

Фото: Zakon.kz

В момент, когда машина заезжала на мост, автоцистерна, предположительно, не вписалась в порот, ударилась о высокий бордюр, снесла дорожный знак и опрокинулась на бок.

Фото: Zakon.kz

"Пострадавших нет. Машина оперативно поднята, техническое состояние – в норме", – рассказали редакции Zakon.kz в пресс-службе ДЧС города.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что в Алматы во время крупного пожара в доме нашли обгоревшее тело.