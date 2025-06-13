Воспитателя уволили из ясли-сада из-за непедагогического поведения в Аксу

Фото: pixabay

В Аксу в конце марта в яслях некорректные меры работы воспитателя попали на видео. Во время прогулки она толкала детей, а одного и вовсе ударила рукой. Инцидент вызвал скандал среди родителей, сообщает Zakon.kz.

По информации Pavlodarnews.kz, в итоге были наказаны руководитель дошкольного учреждения и сам воспитатель. "Данный случай рассмотрен на совещании по педагогической этике. С воспитателя взяли объяснительную, приказом руководителя детского сада она уволена по отрицательным мотивам", – прокомментировали в отделе образования города. Отмечается, что за ослабление контроля за безопасными условиями пребывания детей дисциплинарное наказание – выговор – понесла и руководитель детсада. Ранее сообщалось, что воспитатель прижгла утюгом ребенка в центре для особенных детей в Костанае.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: