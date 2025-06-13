Воспитателя уволили из ясли-сада из-за непедагогического поведения в Аксу
Фото: pixabay
В Аксу в конце марта в яслях некорректные меры работы воспитателя попали на видео. Во время прогулки она толкала детей, а одного и вовсе ударила рукой. Инцидент вызвал скандал среди родителей, сообщает Zakon.kz.
По информации Pavlodarnews.kz, в итоге были наказаны руководитель дошкольного учреждения и сам воспитатель.
"Данный случай рассмотрен на совещании по педагогической этике. С воспитателя взяли объяснительную, приказом руководителя детского сада она уволена по отрицательным мотивам", – прокомментировали в отделе образования города.
Отмечается, что за ослабление контроля за безопасными условиями пребывания детей дисциплинарное наказание – выговор – понесла и руководитель детсада.
Ранее сообщалось, что воспитатель прижгла утюгом ребенка в центре для особенных детей в Костанае.
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