Воспитатель прижгла утюгом ребенка в центре для особенных детей в Костанае

Педагог нанесла ожог утюгом маленькой подопечной в Костанайском детском центре оказания специальных социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, происшествие в стенах учреждения случилось месяц назад, 17 марта. Известно, что в учреждении такого типа круглосуточно находятся дети с тяжелыми диагнозами. Есть и воспитанники, приходящие только на дневной стационар.

Как пишет новостной сайт "Костанайские новости", с заявлением в полицию обратилась директор Центра. После инцидента девочке 2008 года рождения госпитализация не потребовалась.

После этого факта центр посетила уполномоченная по правам ребенка Несибели Басенова, где провела беседу с директором и другими сотрудниками.

"Факты нанесения утюгом ожога подопечной подтверждаются согласно просмотру установленных видеокамер. Однако четкого удара или нанесения ожога не видно, но видно, что воспитатель ходила в зале, где находятся дети, с утюгом в руках. Ожог на плече был установлен медицинским работником данного центра, информация сразу же доведена до сведения руководства. Директор Центра вызвала полицию и написала заявление по данному факту", – рассказала Несибели Басенова.

Воспитатель объяснила руководству центра свой поступок тем, что дома у нее семейные проблемы, и в связи с этим она была не в себе, так как не справилась с эмоциями.

На момент посещения уполномоченной воспитательницу отстранили от должности и ознакомили с приказом об увольнении.

Уголовное дело возбуждено и находится на стадии расследования.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В феврале текущего года в Алматы закрыли детский сад, где воспитатель мучила ребенка.