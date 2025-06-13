Пожар охватил заброшенные дачи в Павлодарской области
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
13 июня в 15:15 поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории садоводств "Восточный" и "Надежда". На место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые ликвидировали горение на заброшенных участках общей площадью около 10 га, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, благодаря правильно выбранной тактике тушения оперативно локализованы очаги возгорания и не допущено распространение огня на жилые строения и участки.
"Пожар был полностью ликвидирован в 18:36. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар разгорелся на заброшенных дачах.
Пожарные Павлодарской области настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить открытый огонь на территории садоводств и дачных участков, не сжигать мусор и сухую траву, а также своевременно очищать участки от горючих материалов.
Ранее сообщалось, что мощный пожар тушат на шоссе Алаш в Астане.
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