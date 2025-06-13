Пожар охватил заброшенные дачи в Павлодарской области

13 июня в 15:15 поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории садоводств "Восточный" и "Надежда". На место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые ликвидировали горение на заброшенных участках общей площадью около 10 га, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, благодаря правильно выбранной тактике тушения оперативно локализованы очаги возгорания и не допущено распространение огня на жилые строения и участки.

"Пожар был полностью ликвидирован в 18:36. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар разгорелся на заброшенных дачах.

Пожарные Павлодарской области настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить открытый огонь на территории садоводств и дачных участков, не сжигать мусор и сухую траву, а также своевременно очищать участки от горючих материалов.

Ранее сообщалось, что мощный пожар тушат на шоссе Алаш в Астане.