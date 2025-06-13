#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
511.92
588.91
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
511.92
588.91
6.44
Происшествия

Пожар охватил заброшенные дачи в Павлодарской области

пожар в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 21:25 Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
13 июня в 15:15 поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории садоводств "Восточный" и "Надежда". На место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые ликвидировали горение на заброшенных участках общей площадью около 10 га, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, благодаря правильно выбранной тактике тушения оперативно локализованы очаги возгорания и не допущено распространение огня на жилые строения и участки.

"Пожар был полностью ликвидирован в 18:36. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар разгорелся на заброшенных дачах.

Пожарные Павлодарской области настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить открытый огонь на территории садоводств и дачных участков, не сжигать мусор и сухую траву, а также своевременно очищать участки от горючих материалов.

Ранее сообщалось, что мощный пожар тушат на шоссе Алаш в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Мощный пожар тушат на шоссе Алаш в Астане
Происшествия
18:48, Сегодня
Мощный пожар тушат на шоссе Алаш в Астане
Спасение подростка на берегу Каспийского моря попало на видео
Происшествия
18:35, Сегодня
Спасение подростка на берегу Каспийского моря попало на видео
Воспитателя уволили из ясли-сада из-за непедагогического поведения в Аксу
Происшествия
18:13, Сегодня
Воспитателя уволили из ясли-сада из-за непедагогического поведения в Аксу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: