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Происшествия

Больше десятка казахстанцев пострадали из-за фейковых объявлений об аренде жилья в Алматы

Девушка обманула около 15 человек с фейковым объявлением об аренде жилья в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 12:00 Фото: pixabay
В Алматы полицейские задержали девушку, которую подозревают в публикации фейковых объявлений о сдаче квартир в аренду, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители считают, что казахстанка совершила мошенничество. По информации пресс-службы МВД, предложения о квартирах она размещала на популярных приложениях, хотя на самом деле этого жилья никогда у нее не было.

"Алматинка получала предоплату от людей, которые хотели снять у нее квартиру, но после этого переставала выходить на связь, а деньги тратила на личные нужды. В полицию поступило около 15 обращений от пострадавших".Начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Мухаммедали Сейсенулы

Полицейские просят граждан быть бдительными при аренде жилья, а также проверять документы у собственников жилья и не переводить предоплату, пока не будет точной уверенности в надежности информации.

Ранее жителей Алматы предупредили о мошенниках, прикрывающихся статусом депутатов.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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