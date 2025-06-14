Больше десятка казахстанцев пострадали из-за фейковых объявлений об аренде жилья в Алматы

В Алматы полицейские задержали девушку, которую подозревают в публикации фейковых объявлений о сдаче квартир в аренду, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители считают, что казахстанка совершила мошенничество. По информации пресс-службы МВД, предложения о квартирах она размещала на популярных приложениях, хотя на самом деле этого жилья никогда у нее не было.

"Алматинка получала предоплату от людей, которые хотели снять у нее квартиру, но после этого переставала выходить на связь, а деньги тратила на личные нужды. В полицию поступило около 15 обращений от пострадавших". Начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Мухаммедали Сейсенулы

Полицейские просят граждан быть бдительными при аренде жилья, а также проверять документы у собственников жилья и не переводить предоплату, пока не будет точной уверенности в надежности информации.

Ранее жителей Алматы предупредили о мошенниках, прикрывающихся статусом депутатов.