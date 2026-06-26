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Общество

Как распознать фейковые объявления об аренде жилья

Аренда жилья, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 08:50 Фото: pexels
Полицейские Казахстана предупредили о новой схеме мошенничества с арендой жилья, сообщает Zakon.kz.

Департамент полиции области Абай призывает быть внимательными к новым видам интернет-мошенничества.

"Особенно часто фиксируются фальшивые объявления об аренде жилья в социальных сетях и на сайтах объявлений", – предупреждают стражи порядка.

Как правило, схема выглядит следующим образом:

  • размещают фиктивные объявления о сдаче домов отдыха в социальных сетях и на платформах объявлений;
  • сообщают потенциальным клиентам, что жилье "свободно", и отправляют привлекательные фотографии;
  • для создания доверия используют реальные адреса и изображения объектов, взятые из интернета;
  • требуют предоплату за "бронь";
  • после получения денег сообщают о якобы возникших проблемах (поломка, ремонт, технические неполадки и т. д.);
  • затем прекращают связь и не выходят на контакт.
"Мошенники пользуются тем, что люди спешат организовать отдых и не всегда тщательно проверяют информацию. Это может привести к финансовым потерям", – напомнили полицейские.

Поэтому полицией рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

  • не вносите предоплату неизвестным лицам;
  • используйте только официальные платформы бронирования или проверенные агентства;
  • проверяйте информацию об объекте. Уточняйте адрес через карты и официальные сервисы. Если объект вызывает сомнения – откажитесь от бронирования;
  • проверяйте фотографии. Мошенники часто используют изображения из интернета, их можно проверить через обратный поиск;
  • проверяйте контакты. Отсутствие официальных документов и наличие только одного номера телефона – тревожный сигнал;
  • остерегайтесь слишком низких цен. Значительное отличие от рыночной стоимости часто указывает на мошенничество.

В Алматинской области уже заблокировано свыше 500 фейковых объявлений о посуточной аренде жилья.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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