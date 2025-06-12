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КНБ заявил о ликвидации нарколабораторий в Алматы

КНБ заявил о ликвидации нарколабораторий в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 09:29 Фото: пресс-служба КНБ РК
В Алматы в мае 2025 года были ликвидированы две нарколаборатории, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 июня 2025 года, заявили в КНБ РК:

"В мае 2025 года в Алматы Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры ликвидированы две нарколаборатории и крупный склад с прекурсорами. В момент изготовления наркотических средств задержаны три гражданина РК, к которым с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей".

Фото: пресс-служба КНБ РК

Также сообщается, что обнаружено и изъято свыше 15 кг психотропного вещества мефедрон и 650 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Проводится досудебное расследование по ст. 297 Уголовного кодекса РК. Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит".Пресс-служба КНБ

9 июня 2025 года стало известно, что в Telegram работала группировка, торговавшая личной информацией казахстанцев. Преступную группу ликвидировали сотрудники МВД и КНБ.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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