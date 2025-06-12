КНБ заявил о ликвидации нарколабораторий в Алматы

В Алматы в мае 2025 года были ликвидированы две нарколаборатории, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 июня 2025 года, заявили в КНБ РК:

"В мае 2025 года в Алматы Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры ликвидированы две нарколаборатории и крупный склад с прекурсорами. В момент изготовления наркотических средств задержаны три гражданина РК, к которым с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей".

Фото: пресс-служба КНБ РК

Также сообщается, что обнаружено и изъято свыше 15 кг психотропного вещества мефедрон и 650 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Проводится досудебное расследование по ст. 297 Уголовного кодекса РК. Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит". Пресс-служба КНБ

9 июня 2025 года стало известно, что в Telegram работала группировка, торговавшая личной информацией казахстанцев. Преступную группу ликвидировали сотрудники МВД и КНБ.