Мощный пожар на мусорном полигоне в Астане удалось локализовать
Фото: пресс-служба МЧС РК
13 июня в Астане на шоссе Алаш разгорелся крупный пожар на мусорном полигоне, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пожар удалось локализовать.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар локализован. На тушение поданы несколько водяных стволов. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой. Угрозы распространения огня нет", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в районе Байконур Астаны на шоссе Алаш вспыхнул складированный мусор.
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