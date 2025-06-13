Мощный пожар на мусорном полигоне в Астане удалось локализовать

Фото: пресс-служба МЧС РК

13 июня в Астане на шоссе Алаш разгорелся крупный пожар на мусорном полигоне, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пожар удалось локализовать. "Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар локализован. На тушение поданы несколько водяных стволов. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой. Угрозы распространения огня нет", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в районе Байконур Астаны на шоссе Алаш вспыхнул складированный мусор.

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