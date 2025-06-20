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Происшествия

Верблюд провалился в яму в Кызылординской области

Верблюда спасли в Кызылординской области, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 07:45 Фото: пресс-служба МЧС РК
На территории одного из частных домов города Аральск верблюд оказался в выгребной яме, сообщает Zakon.kz.

На помощь животному подоспели сотрудники МЧС. Используя веревку, они вытянули незадачливое животное.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"В результате спасательной операции животное осталось невредимым. Верблюда передали хозяину, который выразил глубокую благодарность спасателям за их оперативность", – передает пресс-служба МЧС страны.

В Атырау женщина едва спаслась благодаря неравнодушным горожанам.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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