Верблюд провалился в яму в Кызылординской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
На территории одного из частных домов города Аральск верблюд оказался в выгребной яме, сообщает Zakon.kz.
На помощь животному подоспели сотрудники МЧС. Используя веревку, они вытянули незадачливое животное.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"В результате спасательной операции животное осталось невредимым. Верблюда передали хозяину, который выразил глубокую благодарность спасателям за их оперативность", – передает пресс-служба МЧС страны.
В Атырау женщина едва спаслась благодаря неравнодушным горожанам.
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