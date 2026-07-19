Верблюд провалился в колодец в Кызылординской области

Спасатели МЧС вызволили верблюда из канализационного колодца в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, инцидент произошел в городе Арал, на улице Ормаганбетова. Верблюд провалился в канализационный колодец, расположенный за пределами двора частного жилого дома.

"На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Слаженными действиями спасателей животное было успешно извлечено из колодца с помощью специальной техники и оборудования".

Спасатели всегда готовы прийти на помощь в любой чрезвычайной ситуации, отметили в ведомстве.

Ранее спасатели МЧС совместно с жителями спасли котенка, который застрял между облицовочными плитами моста в Астане.