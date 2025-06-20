Автобус протаранил легковушку, а затем врезался в здание в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы утром 20 июня 2025 года на пересечении улиц Жандосова и Яссауи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Подробностями ДТП поделились в городском департаменте полиции, передает корреспондент Zakon.kz.
Об аварии стало известно из социальных сетей.
Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, ДТП произошло в 06:15 в Ауэзовском районе Алматы.
"Водитель автобуса марки Yutong следовал по ул. Жандосова в восточном направлении, при осуществлении поворота налево на ул. Яссауи не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки Chevrolet Cobalt, которая стояла на перекрестке в южном направлении по ул. Яссауи в ожидании разрешающего сигнала светофора. Далее автобус продолжил движение, допустил наезд на строение".Пресс-служба ДП Алматы
В полиции также отметили, что в данном ДТП никто не пострадал.
"В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Ауэзовского района".Пресс-служба ДП Алматы
Фото: Zakon.kz
Двумя днями ранее, 18 июня 2025 года, в Алматы произошла жуткая авария, в результате которой погиб пассажир, а водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.
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