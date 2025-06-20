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Происшествия

Автобус протаранил легковушку, а затем врезался в здание в Алматы

Автобус протаранил легковушку, а затем врезался в здание в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 11:44 Фото: Zakon.kz
В Алматы утром 20 июня 2025 года на пересечении улиц Жандосова и Яссауи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Подробностями ДТП поделились в городском департаменте полиции, передает корреспондент Zakon.kz.

Об аварии стало известно из социальных сетей.

Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, ДТП произошло в 06:15 в Ауэзовском районе Алматы.

"Водитель автобуса марки Yutong следовал по ул. Жандосова в восточном направлении, при осуществлении поворота налево на ул. Яссауи не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки Chevrolet Cobalt, которая стояла на перекрестке в южном направлении по ул. Яссауи в ожидании разрешающего сигнала светофора. Далее автобус продолжил движение, допустил наезд на строение".Пресс-служба ДП Алматы

В полиции также отметили, что в данном ДТП никто не пострадал.

"В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Ауэзовского района".Пресс-служба ДП Алматы

Фото: Zakon.kz

Двумя днями ранее, 18 июня 2025 года, в Алматы произошла жуткая авария, в результате которой погиб пассажир, а водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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