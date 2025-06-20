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Происшествия

Второе за день ДТП с автобусом в Алматы: легковушку отбросило в рекламный щит

машина после ДТП с автобусом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 17:21 Фото: Zakon.kz
В Алматы днем 20 июня 2025 года на пр. Назарбаева произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пассажирского автобуса и легковушки.

Как узнал на месте аварии корреспондент Zakon.kz, авария случилась между улицами Макатаева и Маметовой.

автобус после ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 17:21

Фото: Zakon.kz

Автомобиль Hyundai Sonata ехал по правому ряду в северном направлении. Водитель начала заворачивать во двор, когда в машину на полном ходу влетел автобус маршрута 210.

машина после ДТП с автобусом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 17:21

Фото: Zakon.kz

От мощного удара Hyundai вылетел с дороги и, перескочив через бордюр и арык, врезался в рекламный щит.

машина после ДТП с автобусом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 17:21

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадала водитель иномарки. Ее госпитализировали.

По словам водителя автобуса, он был пустой, поэтому обошлось без пострадавших.

На месте сотрудники полиции выясняли все обстоятельства ДТП.

Это вторая авария с пассажирским автобусом за день. Первая произошла утром на пересечении улиц Жандосова и Яссауи. Водитель автобуса тоже столкнулся с иномаркой, после чего влетел в дом.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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