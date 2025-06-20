Второе за день ДТП с автобусом в Алматы: легковушку отбросило в рекламный щит

В Алматы днем 20 июня 2025 года на пр. Назарбаева произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пассажирского автобуса и легковушки.

Как узнал на месте аварии корреспондент Zakon.kz, авария случилась между улицами Макатаева и Маметовой.

Фото: Zakon.kz

Автомобиль Hyundai Sonata ехал по правому ряду в северном направлении. Водитель начала заворачивать во двор, когда в машину на полном ходу влетел автобус маршрута 210.

Фото: Zakon.kz

От мощного удара Hyundai вылетел с дороги и, перескочив через бордюр и арык, врезался в рекламный щит.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадала водитель иномарки. Ее госпитализировали.

По словам водителя автобуса, он был пустой, поэтому обошлось без пострадавших.

На месте сотрудники полиции выясняли все обстоятельства ДТП.

Это вторая авария с пассажирским автобусом за день. Первая произошла утром на пересечении улиц Жандосова и Яссауи. Водитель автобуса тоже столкнулся с иномаркой, после чего влетел в дом.