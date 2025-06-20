Второе за день ДТП с автобусом в Алматы: легковушку отбросило в рекламный щит
Как узнал на месте аварии корреспондент Zakon.kz, авария случилась между улицами Макатаева и Маметовой.
Фото: Zakon.kz
Автомобиль Hyundai Sonata ехал по правому ряду в северном направлении. Водитель начала заворачивать во двор, когда в машину на полном ходу влетел автобус маршрута 210.
Фото: Zakon.kz
От мощного удара Hyundai вылетел с дороги и, перескочив через бордюр и арык, врезался в рекламный щит.
Фото: Zakon.kz
В результате этого ДТП пострадала водитель иномарки. Ее госпитализировали.
По словам водителя автобуса, он был пустой, поэтому обошлось без пострадавших.
На месте сотрудники полиции выясняли все обстоятельства ДТП.
Это вторая авария с пассажирским автобусом за день. Первая произошла утром на пересечении улиц Жандосова и Яссауи. Водитель автобуса тоже столкнулся с иномаркой, после чего влетел в дом.