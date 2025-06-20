Пожар в "Акжайыке": предпринимаются системные меры по ликвидации последствий и предупреждению новых возгораний

20 июня 2025 года аким Атырауской области Серик Шапкенов провел выездное заседание оперативного штаба по ликвидации последствий возгорания на территории государственного природного резервата "Акжайык".

Продолжается тушение тлеющих торфяных слоев

По оперативной информации, на данный момент открытых очагов пламени не зафиксировано – пожар локализован. Основные усилия направлены на тушение тлеющих торфяных и камышовых слоев. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Для предотвращения повторных возгораний участки прогорания заливаются водой и покрываются слоем грунта.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В ликвидации последствий задействовано порядка 150 человек, 40 единиц техники и два вертолета. В ходе заседания были заслушаны доклады начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлана Жанабаева и заместителя акима области Кайрата Нуртаева о текущей обстановке и принимаемых мерах.

Аким области поручил не снижать темпы работ до полной ликвидации всех очагов тления, обеспечить постоянный мониторинг ситуации и поддерживать полную координацию между всеми задействованными службами.

Для обнаружения скрытых очагов используется дрон с тепловизором

С целью повышения эффективности мониторинга и локализации очагов возгорания задействован дрон, оснащенный тепловизором. Инфракрасная съемка позволяет обнаруживать участки с повышенной температурой, в том числе глубинные слои тлеющего торфа, что особенно важно в труднодоступных районах.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Использование дрона с тепловизором позволяет:

оперативно выявлять скрытые очаги тления;

точно определять зоны повышенной температуры;

направлять силы и средства на приоритетные участки;

предотвращать повторное возгорание.

Все версии возникновения пожара проверяются соответствующими органами

В ходе заседания аким области прокомментировал ситуацию вокруг причин возникновения пожара.

"В социальных сетях распространяются различные версии причин произошедшего возгорания в резервате "Акжайык". В связи с этим по моему поручению все обстоятельства и возможные версии проверяются соответствующими органами. Если будет установлено, что пожар произошел по вине человека – особенно умышленно, виновные будут найдены и привлечены к ответственности в соответствии с законом", – заявил Серик Шапкенов.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

О ходе проверки соответствующие органы обязательно будут информировать общественность и средства массовой информации.

Будет разработан комплексный план действий

Серик Шапкенов подчеркнул, что пожар в "Акжайыке" стал одним из самых продолжительных за все время наблюдений и выявил ряд системных проблем, требующих незамедлительного реагирования.

"Дальнейшее обмеление Каспия и высокая закомышеванность территории уже сегодня говорят о том, что эта проблема в будущем станет серьезным вызовом для региона. Мы должны подойти к решению системно. После завершения ликвидационных работ совместно с Министерством экологии и Министерством по чрезвычайным ситуациям будет разработан и принят комплексный план, направленный на предотвращение подобных случаев в будущем", – отметил он.

Благодарность участникам и жителям области

Аким области выразил признательность всем, кто задействован в ликвидации возгорания:

"Уважаемые земляки, я искренне благодарен всем сотрудникам, кто, не считаясь со временем, выполняет эту непростую и важную работу, ведет борьбу с возгоранием и вносит свой вклад в общее дело. Это настоящая командная работа, требующая профессионализма, самоотдачи и выдержки".

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Отдельно Серик Шапкенов поблагодарил жителей области "за проявленное терпение, поддержку и понимание в этот непростой период".