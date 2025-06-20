Пожар в "Акжайыке": предпринимаются системные меры по ликвидации последствий и предупреждению новых возгораний
Продолжается тушение тлеющих торфяных слоев
По оперативной информации, на данный момент открытых очагов пламени не зафиксировано – пожар локализован. Основные усилия направлены на тушение тлеющих торфяных и камышовых слоев. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Для предотвращения повторных возгораний участки прогорания заливаются водой и покрываются слоем грунта.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В ликвидации последствий задействовано порядка 150 человек, 40 единиц техники и два вертолета. В ходе заседания были заслушаны доклады начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлана Жанабаева и заместителя акима области Кайрата Нуртаева о текущей обстановке и принимаемых мерах.
Аким области поручил не снижать темпы работ до полной ликвидации всех очагов тления, обеспечить постоянный мониторинг ситуации и поддерживать полную координацию между всеми задействованными службами.
Для обнаружения скрытых очагов используется дрон с тепловизором
С целью повышения эффективности мониторинга и локализации очагов возгорания задействован дрон, оснащенный тепловизором. Инфракрасная съемка позволяет обнаруживать участки с повышенной температурой, в том числе глубинные слои тлеющего торфа, что особенно важно в труднодоступных районах.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Использование дрона с тепловизором позволяет:
- оперативно выявлять скрытые очаги тления;
- точно определять зоны повышенной температуры;
- направлять силы и средства на приоритетные участки;
- предотвращать повторное возгорание.
Все версии возникновения пожара проверяются соответствующими органами
В ходе заседания аким области прокомментировал ситуацию вокруг причин возникновения пожара.
"В социальных сетях распространяются различные версии причин произошедшего возгорания в резервате "Акжайык". В связи с этим по моему поручению все обстоятельства и возможные версии проверяются соответствующими органами. Если будет установлено, что пожар произошел по вине человека – особенно умышленно, виновные будут найдены и привлечены к ответственности в соответствии с законом", – заявил Серик Шапкенов.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
О ходе проверки соответствующие органы обязательно будут информировать общественность и средства массовой информации.
Будет разработан комплексный план действий
Серик Шапкенов подчеркнул, что пожар в "Акжайыке" стал одним из самых продолжительных за все время наблюдений и выявил ряд системных проблем, требующих незамедлительного реагирования.
"Дальнейшее обмеление Каспия и высокая закомышеванность территории уже сегодня говорят о том, что эта проблема в будущем станет серьезным вызовом для региона. Мы должны подойти к решению системно. После завершения ликвидационных работ совместно с Министерством экологии и Министерством по чрезвычайным ситуациям будет разработан и принят комплексный план, направленный на предотвращение подобных случаев в будущем", – отметил он.
Благодарность участникам и жителям области
Аким области выразил признательность всем, кто задействован в ликвидации возгорания:
"Уважаемые земляки, я искренне благодарен всем сотрудникам, кто, не считаясь со временем, выполняет эту непростую и важную работу, ведет борьбу с возгоранием и вносит свой вклад в общее дело. Это настоящая командная работа, требующая профессионализма, самоотдачи и выдержки".
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Отдельно Серик Шапкенов поблагодарил жителей области "за проявленное терпение, поддержку и понимание в этот непростой период".