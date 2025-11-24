#АЭС в Казахстане
События

Семьи кабанов вернулись на выгоревшие земли Атырау: интересные кадры с дрона

кабан с детьми, лес, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 13:23 Фото: pixabay
Администрация государственного природного резервата "Акжайык" выступила с хорошей новостью. Как оказалось, на выгоревшие территории Атырауской области вернулись кабаны, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, возвращение диких животных – это признак восстановления природы.

"В ГПР "Акжайык" на выгоревших территориях активно проходит процесс естественного восстановления. Одним из явных признаков этого процесса является возвращение кабанов", – уточнили в пресс-службе.

Также отмечено, что кабаны возвращаются только в те места, где есть корм, вода и восстановленный растительный покров. Они разрыхляют почву, способствуют росту растений и ускоряют разложение органических остатков.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 13:23
Горящий камыш в заповеднике "Ак Жайык" продолжают тушить в Атырауской области

Летом 2025 года на территории резервата произошло крупное возгорание тростниковой (камышовой) растительности. Опасность тушения осложнялась заболоченной территорией и густыми зарослями тростника. Этот пожар стал одним из самых продолжительных за все время наблюдений.

