Семьи кабанов вернулись на выгоревшие земли Атырау: интересные кадры с дрона

Администрация государственного природного резервата "Акжайык" выступила с хорошей новостью. Как оказалось, на выгоревшие территории Атырауской области вернулись кабаны, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, возвращение диких животных – это признак восстановления природы.

"В ГПР "Акжайык" на выгоревших территориях активно проходит процесс естественного восстановления. Одним из явных признаков этого процесса является возвращение кабанов", – уточнили в пресс-службе.

Также отмечено, что кабаны возвращаются только в те места, где есть корм, вода и восстановленный растительный покров. Они разрыхляют почву, способствуют росту растений и ускоряют разложение органических остатков.

Материал по теме Горящий камыш в заповеднике "Ак Жайык" продолжают тушить в Атырауской области

Летом 2025 года на территории резервата произошло крупное возгорание тростниковой (камышовой) растительности. Опасность тушения осложнялась заболоченной территорией и густыми зарослями тростника. Этот пожар стал одним из самых продолжительных за все время наблюдений.