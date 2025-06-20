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Происшествия

В Кокшетау задержали 70-летнего врача за подделку рецептов на наркотики

наркотики, полиция, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 19:30 Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
В Кокшетау полицейскими был задержан наркодилер, занимающийся сбытом лекарственных препаратов, которые приравнены к наркотическим средствам. Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли у 48-летнего мужчины 130 таблеток трамадола, сообщает Zakon.kz.

Кроме этого правоохранители обнаружили у задержанного два рецепта на приобретение наркотического препарата, выданных местным врачом.

"Полицейские провели еще ряд оперативных мероприятий, в результате которых преступная деятельность медицинского работника подтвердилась", – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Позже сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности Акмолинской области при содействии прокуратуры был задержан 70-летний врач частной практики, который выписывал поддельные рецепты. В кабинете медика полицейские нашли еще 9 рецептов с печатями. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Таразе ликвидирована нарколаборатория. Об этом 20 июня 2025 года заявили в Комитете национальной безопасности Казахстана.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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