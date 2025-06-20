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Происшествия

В КНБ заявили о задержании казахстанца и ликвидации крупной нарколаборатории

В КНБ заявили о задержании казахстанца и ликвидации крупной нарколаборатории, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 16:28 Фото: пресс-служба КНБ РК
В Таразе ликвидирована нарколаборатория. Об этом 20 июня 2025 года заявили в Комитете национальной безопасности Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Операция по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков в Таразе была проведена в мае текущего года сотрудниками КНБ при координации органов прокуратуры.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска обнаружено и изъято более 66 кг психотропного вещества "мефедрон" и 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков".Пресс-служба КНБ РК

Досудебное расследование проводится по ст. 297-1 Уголовного кодекса РК.

"Иная информация, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит", – добавили в пресс-службе КНБ РК.

12 июня 2025 года стало известно, что сотрудники КНБ ликвидировали две нарколаборатории в Алматы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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