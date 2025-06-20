В КНБ заявили о задержании казахстанца и ликвидации крупной нарколаборатории

В Таразе ликвидирована нарколаборатория. Об этом 20 июня 2025 года заявили в Комитете национальной безопасности Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Операция по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков в Таразе была проведена в мае текущего года сотрудниками КНБ при координации органов прокуратуры.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска обнаружено и изъято более 66 кг психотропного вещества "мефедрон" и 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков". Пресс-служба КНБ РК

Досудебное расследование проводится по ст. 297-1 Уголовного кодекса РК.

"Иная информация, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит", – добавили в пресс-службе КНБ РК.

12 июня 2025 года стало известно, что сотрудники КНБ ликвидировали две нарколаборатории в Алматы.