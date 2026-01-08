#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Происшествия

Поезд насмерть сбил женщину в Кокшетау

Поезда, транспорт, происшествия, трагедии , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 20:14 Фото: pixabay
По предварительным данным, погибшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, сообщает Zakon.kz.

8 января 2026 года линейным отделом полиции на станции Кокшетау по факту нарушения правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.

"Предварительно установлено, что потерпевшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит", – пояснили редакции Zakon.kz в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Там призвали граждан пользоваться пешеходными мостами и специально оборудованными переходами для безопасного следования через железнодорожные пути.

Тем временем в социальных сетях распространили кадры страшной аварии на трассе Астана – Петропавловск. Подробностями дорожно-транспортного происшествия (ДТП) поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
В Шымкенте мужчина погиб под колесами поезда
11:14, 22 сентября 2024
В Шымкенте мужчина погиб под колесами поезда
Поезд сбил мужчину на станции в Акмолинской области
12:51, 09 ноября 2024
Поезд сбил мужчину на станции в Акмолинской области
В Алматинской области два человека погибли под колесами поезда
14:12, 24 июня 2025
В Алматинской области два человека погибли под колесами поезда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: