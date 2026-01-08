Поезд насмерть сбил женщину в Кокшетау

По предварительным данным, погибшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, сообщает Zakon.kz.

8 января 2026 года линейным отделом полиции на станции Кокшетау по факту нарушения правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.

"Предварительно установлено, что потерпевшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит", – пояснили редакции Zakon.kz в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Там призвали граждан пользоваться пешеходными мостами и специально оборудованными переходами для безопасного следования через железнодорожные пути.

Тем временем в социальных сетях распространили кадры страшной аварии на трассе Астана – Петропавловск. Подробностями дорожно-транспортного происшествия (ДТП) поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области.