В области Жетысу государству вернули земельный участок стоимостью почти 4 млн тенге

В области Жетысу после вмешательства региональной прокуратуры государству вернули земельный участок, незаконно предоставленный предпринимателю, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в надзорном ведомстве, предпринимателю в нарушение Земельного кодекса РК был предоставлен участок площадью более двух гектаров для строительства мусороперерабатывающего завода без проведения торгов (аукциона).

"По акту надзора прокурора Талдыкоргана департаментом по управлению земельными ресурсами области внесен иск, который суд удовлетворил. Постановление акимата признано незаконным, земельный участок стоимостью 3,9 миллиона тенге возвращен в государственную собственность".

Между тем в Алматы прокуроры вернули земли в горной местности стоимостью 54 млрд тенге.