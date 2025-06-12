В Алматы прокуроры вернули земли в горной местности стоимостью 54 млрд тенге
Об этом 12 июня сообщила пресс-служба надзорного органа.
Земельные участки стоимостью 54 млрд тенге были оформлены на ТОО "Международная ассоциация клубов". Как установила прокуратура, участки расположены в горной местности и относятся к землям водного фонда, которые в соответствии с земельным законодательством не подлежат передаче в частную собственность.
12 июня судебная коллегия Алматинского суда удовлетворила исковые требования прокуратуры, постановив аннулировать сделку и вернуть землю государству.
В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению незаконного оборота земель, особенно особо охраняемых категорий, будет продолжена.
Ранее сообщалось, что сельхозугодья и земли лесного фонда позволят изымать под строительство водохранилищ.