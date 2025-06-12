В Алматы прокуроры вернули земли в горной местности стоимостью 54 млрд тенге

В Алматы по иску городской прокуратуры в госсобственность возвращены 840 гектаров земли, ранее незаконно переданных в частную собственность, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 июня сообщила пресс-служба надзорного органа.

Земельные участки стоимостью 54 млрд тенге были оформлены на ТОО "Международная ассоциация клубов". Как установила прокуратура, участки расположены в горной местности и относятся к землям водного фонда, которые в соответствии с земельным законодательством не подлежат передаче в частную собственность.

12 июня судебная коллегия Алматинского суда удовлетворила исковые требования прокуратуры, постановив аннулировать сделку и вернуть землю государству.

В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению незаконного оборота земель, особенно особо охраняемых категорий, будет продолжена.

Ранее сообщалось, что сельхозугодья и земли лесного фонда позволят изымать под строительство водохранилищ.