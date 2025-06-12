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События

В Алматы прокуроры вернули земли в горной местности стоимостью 54 млрд тенге

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 19:54 Фото: Zakon.kz
В Алматы по иску городской прокуратуры в госсобственность возвращены 840 гектаров земли, ранее незаконно переданных в частную собственность, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 июня сообщила пресс-служба надзорного органа.

Земельные участки стоимостью 54 млрд тенге были оформлены на ТОО "Международная ассоциация клубов". Как установила прокуратура, участки расположены в горной местности и относятся к землям водного фонда, которые в соответствии с земельным законодательством не подлежат передаче в частную собственность.

12 июня судебная коллегия Алматинского суда удовлетворила исковые требования прокуратуры, постановив аннулировать сделку и вернуть землю государству.

В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению незаконного оборота земель, особенно особо охраняемых категорий, будет продолжена.

Ранее сообщалось, что сельхозугодья и земли лесного фонда позволят изымать под строительство водохранилищ. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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