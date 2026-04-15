Земельный участок стоимостью более 2 млрд тенге незаконно предоставили частнику в Алматы

Прокуратура Алматы вернула государству земельный участок в предгорьях Заилийского Алатау, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля 2026 года, из распространенного релиза надзорного органа:

"В рамках надзорной деятельности выявлено незаконное предоставление в частную собственность земельного участка площадью 4,2 га. Спорный участок относится к землям оздоровительного назначения и является элементом экологической сети. По иску прокуратуры Алатауского района суд признал заключенные сделки недействительными".

Отмечается, что судебной коллегией Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено в силе.

"Принятыми мерами спорный земельный участок стоимостью более 2 млрд тенге возвращен в государственную собственность", – подчеркнули в прокуратуре Алматы.

8 апреля 2026 года стало известно, что прокуратура Алматы вернула в госсобственность 288 га земли, граничащих с региональным природным парком "Медеу".