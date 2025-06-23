Двое мужчин бросились спасать тонущего подростка в ВКО: все трое погибли

В районе Маркаколь Восточно-Казахстанской области утонули три человека, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, 21 июня в пяти километрах от села Боран, на реке Кара Ертис, во время купании в запрещенном месте утонул 18-летний парень.

"Ему на помощь бросились двое мужчин 1991 и 1992 годов рождения, но не справились с течением и утонули. На месте происшествия и в Департаменте по ЧС ВКО созданы оперативные штабы. На данный момент тела двух утонувших 2007 и 1991 годов рождения обнаружены спасателями. Поиски еще одного мужчины продолжаются силами спасателей Восточного Казахстана и области Абай, полицейскими, волонтерами, местными исполнительными органами и пограничной службой", – сообщили в ведомстве.

Всего привлечено 176 человек, 15 плавсредств, три беспилотных летательных аппарата, подводный дрон, эхолот.

17 июня в области Абай мужчина хотел перейти реку, но его стало уносить течением. Тонущего спасли оказавшиеся недалеко сотрудники МЧС.