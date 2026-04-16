#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Происшествия

Ребенок еще без сознания после падения кирпича в Карагандинской области

Карагандинская область, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 04:44
16 апреля появилась информация о состоянии малыша, на которого упал облицовочный кирпич в поселке Ботакара, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 13 апреля в поселке Ботакара, что в 60 км от Караганды. Малыш гулял с отцом вдоль Дома культуры, когда на него рухнула часть облицовки. Сейчас двухлетний мальчик до сих пор без сознания в реанимации, но его состояние стабилизировалось, передает "КТК".

У ребенка оказался поврежден череп. В районном центре его экстренно прооперировали карагандинские хирурги. И вот как только состояние стабилизировалось, мальчика перевезли в Караганду.

Со слов его мамы Сабины Куаповой, состояние ребенка сейчас стабильно тяжелое и врачи пока не дают никаких прогнозов.

"Мы хотим, чтобы виновные понесли свое наказание по закону", – отметила женщина.

В полиции завели уголовное дело.

В одной из городских гимназий Тараза десятиклассник потерял глаз после потасовки в раздевалке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: