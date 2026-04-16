Ребенок еще без сознания после падения кирпича в Карагандинской области
Фото: akorda.kz
16 апреля появилась информация о состоянии малыша, на которого упал облицовочный кирпич в поселке Ботакара, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 13 апреля в поселке Ботакара, что в 60 км от Караганды. Малыш гулял с отцом вдоль Дома культуры, когда на него рухнула часть облицовки. Сейчас двухлетний мальчик до сих пор без сознания в реанимации, но его состояние стабилизировалось, передает "КТК".
У ребенка оказался поврежден череп. В районном центре его экстренно прооперировали карагандинские хирурги. И вот как только состояние стабилизировалось, мальчика перевезли в Караганду.
Со слов его мамы Сабины Куаповой, состояние ребенка сейчас стабильно тяжелое и врачи пока не дают никаких прогнозов.
"Мы хотим, чтобы виновные понесли свое наказание по закону", – отметила женщина.
В полиции завели уголовное дело.
В одной из городских гимназий Тараза десятиклассник потерял глаз после потасовки в раздевалке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript