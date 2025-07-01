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Происшествия

Таскала за волосы и била по голове: скандал с воспитателем в Павлодаре получил продолжение

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 20:14 Фото: pexels
В Павлодаре произошел вопиющий случай – воспитательница детского сада издевалась над воспитанниками, таская малышей за волосы, шлепая и толкая. Стало известно, что женщину отстранили от работы, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте узнали после того, как скандальное видео пользователи стали распространять в Соцсети. Позже стало известно, что случаи рукоприкладства были зафиксированы в детском саду Павлодара.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева во вторник, 1 июля, рассказала, что женщину с видеоролика отстранили от профессиональной деятельности.

"10 родителей малышей, пострадавших от действий воспитателя детского сада №116 города Павлодара, написали заявления в полицию. Все детки уже прошли СМЭ. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. От работы в настоящее время она отстранена", – отметила в своем посте в Instagram уполномоченная по правам ребенка.

Сауле Шакенева также добавила, что материалы уголовного дела переданы в Управление дознания Павлодара, продолжается изучение изъятых видеоматериалов. Не исключается, что количество потерпевших может увеличиться.

Вместе с тем, и заведующей детским садом №116 объявлен строгий выговор.

"За психологической помощью в региональный центр психологической поддержки обратились родители двоих детей", – добавила Шакенева.

Руководитель центра Жанара Сматаева сообщила, что работа с неговорящими малышами имеет свои особенности и требует определенной квалификации психолога. Поэтому психологи Центра по запросу от родителей готовы провести выездные групповые сессии.

Ролик вызвал широкий резонанс в Казнете 23 июня текущего года. Полиция завела уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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