Таскала за волосы и била по голове: скандал с воспитателем в Павлодаре получил продолжение
Об инциденте узнали после того, как скандальное видео пользователи стали распространять в Соцсети. Позже стало известно, что случаи рукоприкладства были зафиксированы в детском саду Павлодара.
Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева во вторник, 1 июля, рассказала, что женщину с видеоролика отстранили от профессиональной деятельности.
"10 родителей малышей, пострадавших от действий воспитателя детского сада №116 города Павлодара, написали заявления в полицию. Все детки уже прошли СМЭ. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. От работы в настоящее время она отстранена", – отметила в своем посте в Instagram уполномоченная по правам ребенка.
Сауле Шакенева также добавила, что материалы уголовного дела переданы в Управление дознания Павлодара, продолжается изучение изъятых видеоматериалов. Не исключается, что количество потерпевших может увеличиться.
Вместе с тем, и заведующей детским садом №116 объявлен строгий выговор.
"За психологической помощью в региональный центр психологической поддержки обратились родители двоих детей", – добавила Шакенева.
Руководитель центра Жанара Сматаева сообщила, что работа с неговорящими малышами имеет свои особенности и требует определенной квалификации психолога. Поэтому психологи Центра по запросу от родителей готовы провести выездные групповые сессии.
Ролик вызвал широкий резонанс в Казнете 23 июня текущего года. Полиция завела уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности.