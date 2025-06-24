Жительницу Аксу насмерть проткнуло веткой: власти погасят все ее кредиты
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Акимат Аксу окажет помощь семье женщины, которую насмерть проткнуло веткой во время урагана, сообщает Zakon.kz.
"По поручению акима Павлодарской области Асаина Байханова семье погибшей Пахомовой Марины Валерьевны оказана финансовая поддержка в виде: компенсации за отработанный трудовой период; средств на погребение, выделенных из ЕНПФ; средств на организацию похорон", – говорится в сообщении.
Отмечается, что все собранные средства были направлены на организацию похорон, поминок, а также на приобретение памятника к годовщине, которыми занимаются волонтеры. Для перевозки родных на церемонию прощания был предоставлен автобус.
"Также будут погашены текущие кредиты в Kaspi Bank, Halyk Вank и МФО "KMF". Кроме того, будет произведена оплата коммунальных услуг за тепло и водоснабжение в квартире, где проживала погибшая, за период 2025-2026 годы (два года)", – рассказали в акимате.
19 июня 2025 года на Павлодарскую область обрушился сильный ураган. Десятки человек были ранены. В Аксу женщина погибла в результате сильного урагана, ее насмерть проткнуло веткой.
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