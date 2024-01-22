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Алматинец проткнул глаз металлической скобой от мебельного пистолета

Алматинец проткнул глаз металлической скобой от мебельного пистолета Фото: pixabay
В Алматы мужчина проткнул глаз металлической скобой во время работы с мебельным пистолетом, сообщает Zakon.kz.

Пациент с ранением глазного яблока обратился в больницу. По словам пациента, травму получил во время работы мебельным пистолетом со скобой.

"Повреждения подобного рода могут стать причиной разрыва глазного яблока, смещения хрусталика, катаракты, глаукомы, кровоизлияния в стекловидное тело или повреждения сетчатки (кровоизлияние, отслойка, отек)", – рассказала заведующая отделением офтальмологии Гульзат Абдраимова. 

После всех необходимых обследований офтальмологи провели операцию. 

"Операция прошла успешно, у пациента в послеоперационном периоде зрение полностью сохранено. После удаления инородного тела мы провели лазерную коагуляцию сетчатки глаза, так как пациенту грозила отслойка сетчатки со снижением зрительных функций", – рассказала врач.

Ранее руку двухлетнего ребенка спасли врачи после ЧП на эскалаторе. 

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