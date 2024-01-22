Алматинец проткнул глаз металлической скобой от мебельного пистолета
Фото: pixabay
В Алматы мужчина проткнул глаз металлической скобой во время работы с мебельным пистолетом, сообщает Zakon.kz.
Пациент с ранением глазного яблока обратился в больницу. По словам пациента, травму получил во время работы мебельным пистолетом со скобой.
"Повреждения подобного рода могут стать причиной разрыва глазного яблока, смещения хрусталика, катаракты, глаукомы, кровоизлияния в стекловидное тело или повреждения сетчатки (кровоизлияние, отслойка, отек)", – рассказала заведующая отделением офтальмологии Гульзат Абдраимова.
После всех необходимых обследований офтальмологи провели операцию.
"Операция прошла успешно, у пациента в послеоперационном периоде зрение полностью сохранено. После удаления инородного тела мы провели лазерную коагуляцию сетчатки глаза, так как пациенту грозила отслойка сетчатки со снижением зрительных функций", – рассказала врач.
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