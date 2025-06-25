Пожар вспыхнул в одном из кафе в Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В Алматы сегодня, 25 июня 2025 года, в одном из кафе произошел пожар. Об этом рассказали в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.
Уточняется, что возгорание зафиксировано по ул. Великолукская в Жетысуском районе. Силы и средства ДЧС мегаполиса были направлены по повышенному рангу в 13:25.
Фото: Zakon.kz
"На месте происшествия установлено горение двухэтажного кафе. Введены пожарные стволы после обесточивания объекта прибывшими электриками. Принятыми оперативными мерами в 13:55 по пожару достигнута локализация. Пожар был ликвидирован в 14:05 на площади 60 кв. м".Пресс-служба ДЧС Алматы
Фото: Zakon.kz
В департаменте отметили, что на место выезжали 38 человек личного состава и 9 единиц техники.
Фото: Zakon.kz
"Пострадавших нет. Причина устанавливается".Пресс-служба ДЧС Алматы
Фото: Zakon.kz
24 июня 2025 года стало известно, что правила пожарной безопасности изменили в Казахстане.
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