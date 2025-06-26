Группе казахстанцев АФМ помешало стать богаче на 100 млн тенге

Департаментом АФМ по Павлодарской области выявлена и пресечена группа, занимавшаяся незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них на территории Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, реализация запрещенной продукции осуществлялась через Telegram-канал "VAPE SHOP MAXI MALL" с последующей курьерской доставкой.

"Изъято более 5600 вейпов и их комплектующих, доход от реализации которых мог превысить 100 млн тенге. В результате оперативно-следственных мероприятий выявлен склад и точки сбыта", – рассказали в пресс-службе АФМ сегодня, 26 июня 2025 года.

В агентстве также отметили, что продукция активно распространялась среди несовершеннолетних, включая школьников.

"Организаторы незаконного бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьезной опасности... Употребление вейпов представляет серьезную опасность для их здоровья, так как содержащиеся в них вещества негативно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышая риск инсульта, инфаркта и других заболеваний". Пресс-служба АФМ

Вместе с тем в агентстве добавили, что расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.

"С начала года выявлено 32 факта незаконного оборота вейпов, изъято и уничтожено свыше 440 тыс. единиц продукции", – заключили в пресс-службе АФМ.

2 июня 2025 года стало известно, что Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области ликвидирована преступная группа, занимавшаяся незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.