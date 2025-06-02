АФМ выявило сеть по незаконной продаже вейпов: подозреваемый помещен под стражу

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области ликвидирована преступная группа, занимавшаяся незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 2 июня 2025 года следует, что для конспирации преступной деятельности продажа осуществлялась через онлайн-магазины в мессенджере Telegram, а доставка потребителям – через курьерские службы.

"Для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли дропперов – подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денег, скрывая их незаконное происхождение. В ходе оперативных мероприятий установлены склады для хранения продукции и точки сбыта. Изъято более 155 тыс. вейпов и их комплектующих, оценочная стоимость которых превышает 1,6 млрд тенге". Пресс-служба АФМ РК

В целях конфискации, как отметили в агентстве, наложен арест на 3 автомашины (Chevrolet Camaro, Toyota Land Cruiser и Toyota Highlander) общей стоимостью 37 млн тенге.

"Организатор преступной группы помещен под стражу. Следует подчеркнуть, что вейпы активно распространялись среди несовершеннолетних подростков и студентов. Это представляет серьезную опасность для их здоровья, так как содержащиеся в них вещества негативно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышая риск инсульта, инфаркта и других заболеваний. Расследование продолжается". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

АФМ продолжает системную работу по борьбе с распространением вейпов. С начала года пресечено 28 фактов незаконного оборота электронных систем потребления, изъято свыше 291 тыс. единиц продукции.

Отметим, что 20 июня 2024 года в Казахстане вступил в силу закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения. Ввоз, производство, продажа и распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них отнесены к уголовным правонарушениям.