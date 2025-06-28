Житель Алматы 12 лет живет среди мусора и выбрасывает испражнения с балкона

В Алматы мужчина уже 12 лет живет в антисанитарных условиях, сообщает Zakon.kz.

Жители многоэтажки просят избавить их от ненавистного соседа. Он отказывается мыться и убираться, коллекционирует мусор и прямо с балкона бросается фекалиями, передает "КТК".

Мужчину не смущают разбросанные мусор и одежда, отсутствие ремонта и даже невыносимый запах. А он, уверяют соседи, распространяется по всему подъезду. Усугубляет ситуацию и неработающая канализация. Из-за долгов в квартире нет воды, отопления и света. Со слов жильцов, нужду мужчина справляет в пакет, а после выкидывает все в окно.

Соседи не раз пытались договориться с ним и даже помогали вывезти мусор, но это не помогло. Через время квартира опять обрастает грязью.

Известно, что хозяину жилья чуть больше 30 лет и он выпускник детского дома и живет один. Мужчина уверяет, что работает, но кем именно, никто не знает. Соседи хотят, чтобы мужчину выселили, но пока он лишь получил несколько выговоров от участкового.

Также алматинцы бьют тревогу из-за нашествия древесных клопов.