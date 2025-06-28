Спасатели СКО пришли на помощь попавшему в смертельную западню щенку
Фото: пресс-служба МЧС РК
В селе Байтерек Кызылжарского района СКО спасатели пришли на помощь четвероногому малышу. Щенок провел в выгребной яме целых три дня, после безуспешных попыток достать хвостатого, хозяева обратилась за помощью в 112, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, с помощью специального шанцевого инструмента для отлова животных спасатели аккуратно извлекли испуганного щенка из западни.
"К счастью, все обошлось – малыш цел, невредим и уже передан в заботливые руки благодарного хозяина", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее спасателям ВКО по счастливой случайности удалось спасти женщину.
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