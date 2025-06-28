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Происшествия

Спасатели СКО пришли на помощь попавшему в смертельную западню щенку

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 00:18 Фото: пресс-служба МЧС РК
В селе Байтерек Кызылжарского района СКО спасатели пришли на помощь четвероногому малышу. Щенок провел в выгребной яме целых три дня, после безуспешных попыток достать хвостатого, хозяева обратилась за помощью в 112, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, с помощью специального шанцевого инструмента для отлова животных спасатели аккуратно извлекли испуганного щенка из западни.

"К счастью, все обошлось – малыш цел, невредим и уже передан в заботливые руки благодарного хозяина", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее спасателям ВКО по счастливой случайности удалось спасти женщину.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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