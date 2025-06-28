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Происшествия

В Усть-Каменогорске женщину спасли от гибели по счастливой случайности

женщину удалось спасти в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 19:50 Фото: pixabay
Инцидент произошел в Усть-Каменогорске, на реке Иртыш, в районе "Понтонного моста". Сотрудники ДЧС региона возвращались с поисковых работ, когда заметили женщину, которая пыталась добраться до их лодки, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, они вытащили из воды обессиленную пострадавшую, доставили ее до берега и передали врачам скорой помощи.

"МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности на воде. Не заплывать за буйки и выбирать для купания только санкционированные пляжи", – говорится в сообщении.

Ранее спасатели Алматинской области помогли двум туристам, которые разделились и потерялись в горах Заилийского Алатау.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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