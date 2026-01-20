Жителя Мангистауской области нашли мертвым около собственного дома

Фото: Zakon.kz

В селе Шетпе в одной из хозяйственных построек на территории частного дома найден мертвым 42-летний мужчина, около тела лежало ружье, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, погибший был безработным. "Вызов поступил сегодня, 20 января. Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия. Предположительная версия – суицид, ведется расследование", – рассказали в пресс-службе ДП региона. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Ранее сообщалось, что двое жителей Астаны в один день покончили с собой.

