Жителя Мангистауской области нашли мертвым около собственного дома
В селе Шетпе в одной из хозяйственных построек на территории частного дома найден мертвым 42-летний мужчина, около тела лежало ружье, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Lada.kz, погибший был безработным.
"Вызов поступил сегодня, 20 января. Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия. Предположительная версия – суицид, ведется расследование", – рассказали в пресс-службе ДП региона.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Ранее сообщалось, что двое жителей Астаны в один день покончили с собой.
