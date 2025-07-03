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Происшествия

Жертва урагана умерла в Павлодарской области

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 04:07 Фото: Zakon.kz
В Экибастузе скончалась 76-летняя женщина, получившая перелом во время недавнего урагана, сообщает Zakon.kz.

Разрушительный ураган обрушился на Павлодарскую область две недели назад. Порывы ветра достигали рекордных 43 метров в секунду.

Как передает "Информбюро 31", пенсионерка из Экибастуза получила перелом бедра во дворе дома. Ее сразу же положили в реанимацию, но, несмотря на лечение, спасти ее не удалось.

"Несмотря на проводимое интенсивное лечение, на фоне тяжести, тяжелых повреждений, а также наличия хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, у пациентки произошла остановка сердечной деятельности", – рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Макпал Каржаубай.

В Актобе убийца пенсионеров получил пожизненный срок.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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