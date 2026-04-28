#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Происшествия

Сотрясение мозга и порез лица получили женщины из-за ветра в Павлодарской области

Павлодарская область, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 06:50 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
27 апреля две женщины пострадали из-за урагана в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Шквалистый ветер сорвал кровлю с крыш 29 зданий в регионе, передает "Astana TV". Ветер сносил автобусные остановки и ломал многолетние деревья.

Ветка одного из них упала на голову 34-летней женщине. Она получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В больнице ее осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.

Еще одна пострадавшая из-за непогоды – жительница Актогая. Ураганный ветер снес кровлю с гаража, и обломок поранил женщине лицо. Ее доставили в городскую больницу. Врачи оценивают состояние пациентки как средней степени тяжести, планируется операция.

Сильный ветер в Карагандинской области привел к срыву кровли жилых домов и школы, падению деревьев и обрушению неэксплуатируемой дымовой трубы.

Алия Абди
