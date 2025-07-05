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Происшествия

В Алматы грузовик с семьей в салоне сорвался с горы: жители бьют тревогу

ДТП, Алматы, грузовик, горы , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 21:35 Фото: Zakon.kz
В пригороде Алматы, в районе улицы Сагадата Нурмагамбетова, недалеко от Восточной объездной, 5 июля произошло серьезное ДТП с участием многотонного грузовика, груженного балластом, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, самосвал марки Shacman на высокой скорости спускался с горной стройки и у него отказали тормоза. 

Фото: Zakon.kz

По информации других водителей, грузовик пролетел около километра от стройки, после чего водитель попытался свернуть на одну из горных дорог в попытке остановить машину. Однако самосвал не справился с уклоном, дважды кувыркнулся с горы и упал на проезжую часть. По словам очевидцев, после падения он встал на колеса.

Фото: Zakon.kz

Особую тревогу вызывает тот факт, что в кабине грузовика помимо водителя находились его жена и 14-летняя дочь. В момент, когда грузовик начал кувыркаться с горы, девочка вылетела через лобовое стекло и оказалась выброшенной из автомобиля. Все трое – водитель, его супруга и дочь были экстренно госпитализированы с различными травмами.

Фото: Zakon.kz

Содержимое кузова (балласт из камней и земли) высыпалось на дорогу, полностью перекрыв движение. Рабочие стройки оперативно вызвали трактор и расчистили завал до приезда полиции.

Фото: Zakon.kz

Местные жители выражают серьезную обеспокоенность. По их словам, в горной местности развернулась незаконная стройка, и ежедневно по узкой дороге курсируют десятки тяжелых грузовиков как груженых, так и пустых. Техника двигается на высокой скорости, в том числе ночью, создавая угрозу аварийных ситуаций.

Фото: Zakon.kz

Это не первое происшествие в районе. В тот же день по этой же дороге вверх поднималась бетономешалка, которую начало тащить назад. Лишь по счастливой случайности она никого не задела.


Ранее сообщалось о другом ДТП. В 37 километрах от Павлодара столкновение двух автомобилей унесло жизни сразу троих человек. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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