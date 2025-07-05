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Происшествия

Три человека погибли в ДТП под Павлодаром

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 17:54 Фото: akorda.kz
В 37 километрах от Павлодара столкновение двух автомобилей унесло жизни сразу троих человек, сообщает Zakon.kz.

Авария случилась 5 июля 2025 года возле села Коктобе.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. На месте работают сотрудники полиции", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона.

Правоохранители напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно на трассах с интенсивным движением.

В субботу, 5 июля 2025 года, жесткое ДТП случилось в Алматы с участием автобуса. Общественный транспорт протащил за собой Audi и Tank с ребенком внутри. По счастливой случайности ребенок и пассажиры автобуса не пострадали. А вот водителя одной из легковушек пришлось доставать спасателям.

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Андрей Дюсупов
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