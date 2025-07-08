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Происшествия

Ушел в горы и пропал: три дня спасатели Алматы ищут молодого человека

спасатели на вертолете, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 15:17 Фото: ДЧС Алматы
В горах Алматы третий день ведут поиски пропавшего 18-летнего парня, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента по ЧС города рассказали, что 6 июля в 11:46 поступило сообщение от сотрудника полиции о том, что к ним поступило заявление о пропаже молодого человека, который 2 июля, по словам родственника, ушел из дома в горы.

"При получении сообщения о пропаже гр. А 2007 г.р. задействовали авиацию МЧС, 44 сотрудника и спасателей Службы спасения 109, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Департамента по ЧС, Департаментов пограничной службы и полиции, волонтеров, восемь единиц техники, четыре кинологических расчета, три БПЛА (дроны). На месте поисково-спасательных работ в оперативном штабе ДЧС Алматы – визит-центре "Аюсай" находятся родственники в количестве 10 человек", – сказано в сообщении.

Поиски ведутся в трех направлениях:

1-е направление – с космостанции на Большой Алматинский пик, осмотр гребня справа и слева;

2-е направление – осмотр склона спуска на Алма-Арасан и Аюсай;

3-е направление – осмотр склона спуска слева и справа с космостанции до пограничной заставы.

6 июля спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда оказали помощь гражданину Южной Кореи, получившему травму в районе Большого Алматинского озера.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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