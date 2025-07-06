Турист из Южной Кореи пострадал в горах Алматы

Во время патрулирования в районе Большого Алматинского озера 6 июля спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана оказали помощь гражданину Южной Кореи, пострадавшему при падении с электровелосипеда, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, инцидент произошел на одном из сложных участков горной местности. Во время рейдовых мероприятий сотрудники МЧС заметили мужчину, лежащего у обрыва. Как выяснилось, 31-летний турист из Кореи не справился с управлением велосипеда и упал, получив травмы

Спасатели оперативно добрались до пострадавшего через пересеченную каменистую местность с резкими перепадами высот. Ему была оказана первая медицинская помощь на месте.

От госпитализации мужчина отказался. Состояние туриста не вызвало серьезных опасений, однако спасатели напомнили о необходимости соблюдать осторожность при передвижении по горным маршрутам, особенно в труднодоступных зонах.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Туристку из Кувейта спасли в горах Алматы.