В Алматы мужчина избил пенсионера на глазах у пассажиров автобуса
Фото: pexels
В Казнете распространяют страшные кадры из салона пассажирского автобуса. Мужчина наносит многочисленные удары по спине и голове пожилого человека. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) заявили, дебошира уже задержали, сообщает Zakon.kz.
Согласно описанию публикации из социальных сетей, нанесение побоев продолжилось и на улице, когда мужчины вышли на одной из остановок. По словам супруги нападавшего, он защищал свою сестренку.
В пресс-службе ДП на запрос корреспондента 8 июля 2025 года уточнили, что по данному факту проводится проверка.
Правонарушитель уже установлен и задержан.
"Все обстоятельства инцидента, в том числе местонахождение потерпевшего, устанавливаются. По результатам проверки будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Материал по теме
Полиция Алматы заинтересовалась конфликтом двух мужчин в автобусе
18 июня 2025 года стало известно, что в Шымкенте водителя автобуса избили молотком и кастетом. Как оказалось, нападавшим был несовершеннолетний пассажир, не оплативший проезд.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript