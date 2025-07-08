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Происшествия

В Алматы мужчина избил пенсионера на глазах у пассажиров автобуса

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 13:31 Фото: pexels
В Казнете распространяют страшные кадры из салона пассажирского автобуса. Мужчина наносит многочисленные удары по спине и голове пожилого человека. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) заявили, дебошира уже задержали, сообщает Zakon.kz.

Согласно описанию публикации из социальных сетей, нанесение побоев продолжилось и на улице, когда мужчины вышли на одной из остановок. По словам супруги нападавшего, он защищал свою сестренку.

В пресс-службе ДП на запрос корреспондента 8 июля 2025 года уточнили, что по данному факту проводится проверка.

Правонарушитель уже установлен и задержан.

"Все обстоятельства инцидента, в том числе местонахождение потерпевшего, устанавливаются. По результатам проверки будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 13:31
Полиция Алматы заинтересовалась конфликтом двух мужчин в автобусе

18 июня 2025 года стало известно, что в Шымкенте водителя автобуса избили молотком и кастетом. Как оказалось, нападавшим был несовершеннолетний пассажир, не оплативший проезд.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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