В Алматы мужчина избил пенсионера на глазах у пассажиров автобуса

В Казнете распространяют страшные кадры из салона пассажирского автобуса. Мужчина наносит многочисленные удары по спине и голове пожилого человека. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) заявили, дебошира уже задержали, сообщает Zakon.kz.

Согласно описанию публикации из социальных сетей, нанесение побоев продолжилось и на улице, когда мужчины вышли на одной из остановок. По словам супруги нападавшего, он защищал свою сестренку.

В пресс-службе ДП на запрос корреспондента 8 июля 2025 года уточнили, что по данному факту проводится проверка.

Правонарушитель уже установлен и задержан.

"Все обстоятельства инцидента, в том числе местонахождение потерпевшего, устанавливаются. По результатам проверки будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

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