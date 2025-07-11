Суд вынес решение по делу о массовом отравлении во время узату в Павлодаре

В Павлодаре отдали под суд владельца ресторана, где отравились гости сразу двух тоев. Предприниматель свою вину признал и попросил смягчить наказание, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, эксперты выявили в ресторане, где месяц назад произошло массовое отравление, грубое нарушение санитарных требований. Выяснилось, что работал он без разрешения, а семь сотрудников даже не проходили медосмотр. За все это владелец тойханы получил штраф.

"Суд постановил назначить административное взыскание в виде штрафа в размере 275 240 тенге с приостановлением деятельности ресторана сроком на один месяц. Постановление не вступило в законную силу". Специализированный межрайонный суд по делам об административных правонарушениях г. Павлодара

Ранее сообщалось, что в павлодарском ресторане праздновали узату, а на следующий день гости один за другим стали вызывать скорую. Несмотря на это, в заведении сразу же провели еще одно торжество, которое тоже закончилось для посетителей больничной палатой. В результате пострадавших оказалось больше 40 человек. У пациентов диагностирован сальмонеллез.