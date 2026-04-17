Истязания детей в Павлодаре: суд вынес решение по резонансному делу против воспитателя

В Павлодаре вынесли приговор по делу об истязаниях в детском саду. Инцидент произошел летом 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, родители сначала обратили внимание на то, что их малыши массово стали бояться ходить в группу. Взрослые потребовали видео с камер наблюдения и увидели шокирующие кадры. Воспитательница не просто кричала на детей, она била, срывала одежду и не обращала никакого внимания на то, что воспитанники рыдают от боли и страха.



"Наносила, значит, удары руками в область головы, рук. Грубо снимала одежду детей. Била по разным частям тела, рук, головы. В результате дети – есть факты, где дети ударялись головой о твердые предметы. Схватив за ухо либо волосы, вела детей по комнате, трясла детей, отбрасывала на спальные, значит, кровати". Судья Жулдыз Камалова

Потерпевшими по делу признали 16 мальчиков и девочек. На процессе 33-летняя подсудимая признала вину и попросила прощения. Ее приговорили к 4,5 года тюрьмы. Однако ближайшие пять лет осужденная останется на свободе. У нее трое детей, младшему из которых всего пять месяцев. Поэтому суд дал отсрочку. Родители пострадавших воспитанников с этим не согласны.

"Она мою дочь дернула за правую ногу, чтобы снять сандаль: она ударилась спиной об лавочку, головой. Мы не согласны, надо было посадить ее, чтобы было у нее… У детей есть отец, пусть отец воспитывает. Она должна была понести приговор полностью". Мария Терентьева

