Гвардейцы в Уральске помогли вернуть потерявшегося ребенка родителям

В Уральске военнослужащие части 5517 Национальной гвардии во время патрулирования у педагогического института заметили маленького ребенка, который находился на улице без взрослых, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что мальчик потерялся и не знает, как вернуться домой. Гвардейцы посадили малыша в патрульный автомобиль и доставили в полицию.

"Ребенок был сильно напуган, что потерял своих родных, но быстро пошел на контакт. Главное было – обеспечить его безопасность и как можно скорее найти родителей", – рассказал лейтенант Саламат Ануаров.

Ребенка оперативно передали родителям. Мама мальчика с радостью встретила сына и поблагодарила гвардейцев за помощь.

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