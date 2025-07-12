Застрявших в лифте детей спасли в Костанайской области
Фото: freepik
Двоих детей, застрявших в лифте в одной из многоэтажек Рудного, вызволяли сотрудники МЧС, сообщает Zakon.kz.
В лифтовой кабине оказались заблокированы дети 2012 и 2016 годов рождения.
"С помощью шанцевого инструмента спасатели аккуратно открыли двери лифта и вывели испуганных детей. Медицинская помощь им не понадобилась", – рассказали в пресс-службе МЧС.
Спасатели напомнили казахстанцам о правилах поведения в застрявшем лифте:
- сохраняйте спокойствие и не паникуйте;
- вызовите диспетчера;
- не нажимайте все кнопки подряд;
- не пытайтесь открыть двери сами;
- используйте доступные средства связи.
Ранее мы сообщали, что 58-летнюю туристку спасли на горе Болектау.
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