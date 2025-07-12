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Происшествия

Застрявших в лифте детей спасли в Костанайской области

дети в лифте, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 10:16 Фото: freepik
Двоих детей, застрявших в лифте в одной из многоэтажек Рудного, вызволяли сотрудники МЧС, сообщает Zakon.kz.

В лифтовой кабине оказались заблокированы дети 2012 и 2016 годов рождения.

"С помощью шанцевого инструмента спасатели аккуратно открыли двери лифта и вывели испуганных детей. Медицинская помощь им не понадобилась", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Спасатели напомнили казахстанцам о правилах поведения в застрявшем лифте:

  • сохраняйте спокойствие и не паникуйте;
  • вызовите диспетчера;
  • не нажимайте все кнопки подряд;
  • не пытайтесь открыть двери сами;
  • используйте доступные средства связи.

Ранее мы сообщали, что 58-летнюю туристку спасли на горе Болектау.

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Асель Аукешева
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