Крупный пожар в Атырау: огонь охватил 600 квадратных метров кровли смежных жилых домов
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
17 июля 2025 года в Атырау случился пожар в микрорайоне Сарыкамыс. Огонь охватил кровли двух смежных жилых домов на площади 600 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в МЧС, на место происшествия незамедлительно выехали пожарные подразделения.
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространение огня на временное жилье, расположенное вблизи пристроенных домов. Пожар был локализован в 15:28 и полностью ликвидирован в 15:53. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются". Пресс-служба ДЧС Атырауской области
К тушению пожара были привлечены 19 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС, три сотрудника и одна единица техники Центра медицины катастроф.
Пожарные призвали горожан строго соблюдать правила пожарной безопасности.
А между тем Zakon.kz выяснил, что число пожаров по причине детской шалости растет в Казахстане. Подробнее о проблеме – в материале нашего журналиста.
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