Крупный пожар в Атырау: огонь охватил 600 квадратных метров кровли жилого дома

17 июля 2025 года в Атырау случился пожар в микрорайоне Сарыкамыс. Горела кровля двухэтажного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС, в результате оперативных действий пожарных не было допущено распространения огня внутрь дома и на близрасположенные гараж и хозяйственную постройку.

"Пожар был ликвидирован на площади 600 кв. м. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", – сообщили в ведомстве.

А между тем Zakon.kz выяснил, что число пожаров по причине детской шалости растет в Казахстане. Подробнее о проблеме – в материале нашего журналиста.