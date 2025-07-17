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Происшествия

Крупный пожар в Атырау: огонь охватил 600 квадратных метров кровли жилого дома

Форма пожарных, пожарная форма, форма сотрудников пожарной службы, пожарная служба, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 19:12 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
17 июля 2025 года в Атырау случился пожар в микрорайоне Сарыкамыс. Горела кровля двухэтажного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС, в результате оперативных действий пожарных не было допущено распространения огня внутрь дома и на близрасположенные гараж и хозяйственную постройку.

"Пожар был ликвидирован на площади 600 кв. м. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", – сообщили в ведомстве.

А между тем Zakon.kz выяснил, что число пожаров по причине детской шалости растет в Казахстане. Подробнее о проблеме – в материале нашего журналиста.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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