Пожар охватил 900 квадратных метров пятиэтажного жилого дома в Таразе

В Таразе загорелась кровля пятиэтажного жилого дома. Как рассказали в МЧС, открытым пламенем также горел балкон на пятом этаже. По предварительной информации, пожар локализован на площади 900 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что на месте пожара создан оперативный штаб пожаротушения во главе начальником ДЧС. Кроме того, был организован обогрев жильцов на базе вахтовых автомобилей ДЧС.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"По прибытии первых пожарных подразделений происходило открытое горение по всей площади кровли. По предварительным данным, эвакуировано 100 человек, из них 30 детей. Информация о пострадавших не поступала", – рассказали в министерстве.

Фото: пресс-служба МЧС РК

На месте пожара организовано бесперебойная подача воды, работают три боевых участка. На тушение подано семь водяных стволов. Организовано оцепление места пожара сотрудниками ДП.

В тушении пожара задействованы 62 человека личного состава и 22 единицы техники ДЧС.

