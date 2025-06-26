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Происшествия

В Казахстане пресекли 534 попытки незаконного вывоза бензина марки Аи-92

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 21:00 Фото: Zakon.kz
Все попытки нелегального вывоза топлива выявили в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Переток". Нарушители, пытавшиеся незаконно вывезти бензин за пределы Казахстана, были привлечены к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Кроме этого, в рамках акции "Переток" силовики установили 865 случаев повторного въезда транспорта, переоборудованного для вывоза топлива, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Отмечается, что благодаря проведенному ОПМ удалось снизить незаконный вывоз бензина на 50%.

"Решено усилить координацию между Комитетом административной полиции МВД, Пограничной службой КНБ и экспортным контролем Комитета государственных доходов, а также продолжить системную работу по пресечению незаконного вывоза нефтепродуктов в рамках ОПМ", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Казахстан вводит запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов с 19 мая.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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